Avião caiu em uma casa no Setor Santos Dumont, em Goiânia (Arquivo pessol/Wallas Fidelis)\nA dona da casa onde caiu um avião em Goiânia, nesta segunda-feira (13), escapou ao abrir o portão para o filho, segundo relatou a filha dela ao POPULAR. Geralda de Souza Furtado, de 67 anos, é hipertensa e cardiopata, e a pressão dela subiu subitamente após o acidente. O piloto da aeronave, Maurício Braga Araújo, de 71 anos, sobreviveu à queda.\nEla estava sozinha no momento, inclusive na área de casa, quando o meu irmão chegou para almoçar. Ela foi abrir o portão para ele entrar, aí foi a hora que o avião caiu. Foi realmente as mãos de Deus. Deus tirou ela do ambiente”, afirmou Michele Souza.\nDe acordo com o tenente dos Bombeiros, Dovernice Machado, o corpo da aeronave (fuselagem) caiu na área de serviços, enquanto a asa atingiu o interior da residência, localizada na Rua 24, no Setor Santos Dumont (veja o vídeo abaixo).