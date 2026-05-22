-Vídeo - Caminhão desgovernado atinge bar (1.3413307)\nA dona de bar Eliana da Silva Conceição Oliveira, de 42 anos, salvou um bebê de 4 meses quando um caminhão desgovernado atingiu o comércio em Anápolis, no centro goiano (assista acima). Eliana e outras três pessoas morreram no acidente, enquanto o bebê, afilhado da empresária, foi internado com ferimentos leves. As informações foram apuradas junto ao Corpo de Bombeiros pela repórter Yanca Cristina, do g1 Goiás.\nO nome do bebê não foi divulgado pelas autoridades. Assim, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dele até a última atualização deste texto.\nO caso aconteceu nessa quinta-feira (21) na Rua Copa 9, no Bairro Residencial Copacabana. Conforme apurado pelo O POPULAR, além de Eliana, os outros três mortos na batida foram dois homens e uma mulher, cujos nomes eram: José Vaz da Silva, de 84 anos, Franklin Rangel Silva, de 38, e Bruna Santana de Almeida, de 36.