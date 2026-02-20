Albertina Melchiades da Silva e Souza, conhecida como Dona Albertina do Cartório, faleceu em Itapaci e sua morte causou impacto em amigos e colegas de trabalho. O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Goiás (Sinoreg-GO) afirmou que sua trajetória deixou marcas de dedicação e respeito. A causa da morte não foi confrimada pela família.\n"Sua trajetória está ligada à história da atividade notarial e registral no município, onde foi pioneira e deixou marcas de dedicação e respeito. A classe notarial e registral goiana se despede com respeito e solidariedade, compartilhando a dor de familiares e amigos neste momento difícil", diz a nota do sindicato.\nAlbertina Melchiades era a titular responsável pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, Títulos, Documentos e Protestos, que foi criado em agosto de 1968 na cidade de Itapaci.