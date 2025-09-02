A dona de casa Maria de Fátima Marques da Silva Borges, de 53 anos, morreu ao passar mal após participar de uma aula de hidroginástica, em Rialma, na região central de Goiás. De acordo com a prefeitura, durante a atividade, a mulher não apresentou sintomas de mal-estar. Ao POPULAR, o marido da mulher disse que foi a primeira aula dela, e que não possuia problemas de saúde. A morte é investigada pela Polícia Civil (PC).\nO caso aconteceu na segunda-feira (1º), enquanto ela participava do projeto da equipe E-Multi, um programa do Ministério da Saúde, segundo a prefeitura.\nEm nota, a gestão municipal disse que ela havia sido encaminhada para a atividade física por seu médico, após avaliação clínica que constatou condições de saúde favoráveis à prática de exercícios. Ela não tinha registro de comorbidades, conforme a nota.