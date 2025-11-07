-Vídeo: Florista revela motivo de compra de buquês de homens goianos (1.3333853)\nA dona de uma floricultura em Goiânia desabafou e divertiu os internautas em um vídeo onde ela fala o motivo pelo qual os homens goianos compram buquês. Segundo ela, é ‘só para pedir perdão’. No vídeo ela solta um apelo e pergunta até quando os homens farão isso (veja acima).\nEstou simplesmente cansada aqui nessa Goiânia de receber esses homens que nunca vem aqui para comprar um buquê para fazer um pedido de casamento, um pedido de namoro, um noivado, nada, eles só vêm aqui na loja para querer que eu monto um buquê para pedir perdão”, disse a mulher indignada.\nNathália Ferreira, proprietária da Floricultura Dias, deixou na legenda do vídeo uma mensagem dizendo que os homens de Goiânia são muito infiéis. ‘Depois fala que se arrependeu, nós da floricultura Dias podemos te ajudar’, finalizou.