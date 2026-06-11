-Vídeo - Golpes motel (1.3420786)\nA dona de motel Krisley Marques, de Goiânia, viralizou em uma rede social ao revelar alguns golpes inusitados aplicados por clientes que usam o local. Segundo a empresária, de 26 anos, as fraudes envolvem itens como preservativos, chocolates e bebidas. "O erro do malandro é achar que só a mãe dele teve filho esperto", diz a legenda da publicação, em tom de humor (assista acima).\nNo vídeo, Krisley aparece dentro de um dos quartos do motel para mostrar a "criatividade" dos clientes. Por exemplo, em um dos casos, a pessoa come um chocolate e, ao invés de jogar a embalagem fora, a enche de ar, sela com isqueiro e deixa no mesmo local onde pegou. Outra trapaça apontada pela empresária é furar a tampa de uma lata de bebida com uma chave, tomar o líquido e devolver o objeto ao frigobar, aparentemente intacto.