MC Ryan SP e o influenciador Raphael Sousa (Reprodução/Instagram)\nO influenciador goiano Raphael Sousa de Oliveira, dono da página de fofocas ‘Choquei’, é suspeito de receber altos valores do MC Ryan para fazer conteúdos favoráveis ao artista. O cantor é apontado como líder de uma organização criminosa que movimentou uma quantia bilionária e usava empresas de entretenimento para lavar dinheiro de origem ilegal. Raphel, os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, e o influenciador Chrys Dias foram presos nesta quarta-feira (15) durante uma operação.\nDe acordo com a polícia, Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan, usava empresas lícitas para misturar dinheiro legítimo e quantias vindas de apostas ilegais e rifas digitais. Em seguida, transferia parte das sociedades das empresas para familiares. Depois, comprava imóveis, veículos de luxo e joias como forma de transformar o dinheiro ilícito em de origem legal.