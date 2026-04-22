O influencer Raphael Sousa Oliveira, dono da página "Choquei", está preso em uma cela comum no Núcleo Especial de Custódia do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, uma unidade de segurança máxima de Aparecida de Goiânia. De acordo com a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP). devido o regimento, ele poderá receber duas visitas por mês.\nA defesa de Raphael afirmou, em nota, que os rendimentos da empresa são provenientes de atividades publicitárias regulares e contesta a prisão temporária do empresário, classificada como ilegal e inadequada. Os advogados destacam que Raphael possui bons antecedentes, residência fixa em Goiânia e tem colaborado com a Justiça, informando ainda que adotaram medidas judiciais, como o pedido de Habeas Corpus, para reverter a custódia (veja a nota completa no final).