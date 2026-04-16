-VÍDEO_CHOQUEI (1.3398838)\nO influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página ‘Choquei’, recebeu R$ 370 mil do funkeiro MC Ryan SP por serviços de publicidade, segundo investigação da Polícia Federal. Raphael é apontado como o operador de mídia da organização criminosa investigada na Operação Narco Fluxo, que tem Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, como o principal beneficiário econômico do esquema investigado.\nDe acordo com Frederico, do montante, R$ 270 mil foram identificados em movimentações entre 2024 e 2025 e R$ 100 mil foram identificados como uma transferência vinda de uma pessoa conhecida.\nO Raphael suspeita que seja um terceiro que tenha pago algo em favor do MC Ryan”, disse o advogado.\nSegundo Frederico, o influenciador não se lembra do nome do autor da transferência, mas acredita que seja um terceiro que tenha pago esse valor pelo MC Ryan, prática que acontece no meio artístico.