Raphael Sousa Oliveira é suspeito em investigação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro (Reprodução/Redes sociais)\nO influencer Raphael Sousa Oliveira, criador da página "Choquei", foi mantido preso pela Justiça após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (16), na sede da Polícia Federal, em Goiânia. Raphael é suspeito de receber altos valores do MC Ryan SP para fazer conteúdos favoráveis ao artista, atuando como "operador de mídia", segundo a PF. Grupo é investigado por movimentação bilionária.\nAo POPULAR, o advogado Frederico Moreira afirmou que a manutenção da prisão não ocorreu por meio de uma decisão específica de manutenção em decorrência da própria prisão temporária, mas, sim, para colher mais informações.\nFoi apenas um ‘aguarde-se o trâmite processual’ no sentido de ouvir o Ministério Público e autoridade policial para assim ele [juíz] colher mais informações e decidir a respeito ou não da soltura dele”, explicou.