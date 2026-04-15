Raphael Sousa Oliveira é suspeito em investigação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro (Reprodução/Redes sociais)\nO dono da página de fofocas "Choquei", Raphael Sousa Oliveira, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (15) durante a Operação Narco Fluxo. A prisão ocorreu em um condomínio de luxo em Goiânia. A investigação mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que utilizava criptoativos e transações financeiras ilegais. Além de Raphael, a PF prendeu os cantores de funk MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, e o influenciador digital Chrys Dias.\nO perfil que Raphael administra acumula mais de 27 milhões de seguidores no Instagram. Ele também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Até o momento, não se sabe qual o envolvimento dele no esquema.