Raphael Sousa Oliveira é suspeito em investigação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro (Reprodução/Redes sociais)\nO dono da página de fofocas Choquei, Raphael Sousa Oliveira, está sozinho em uma cela da Polícia Federal (PF), em Goiânia, segundo informou o advogado dele. Ele foi preso durante investigação que apura um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão. O investigado permanece custodiado enquanto a Justiça Federal de São Paulo analisa um novo pedido de liberdade apresentado pela defesa.\nA expectativa do advogado criminalista Pedro Paulo de Medeiros é de que o Judiciário analise ainda nesta sexta-feira o pedido para que o proprietário da página Choquei seja colocado em liberdade, com decisão nas próximas horas”, diz trecho da manifestação da defesa de Raphael (veja a íntegra ao final desta reportagem).