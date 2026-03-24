-Dono de açougue envia restos de carne a cliente que fez falso pix (1.3389995)\nO dono de um açougue em Goiânia viralizou nas redes sociais após enviar restos de carne — as chamadas muxibas — para um cliente que tentou aplicar um golpe com um comprovante falso de Pix. O caso foi registrado em vídeo e compartilhado na rede social da empresa pelo empresário Richard William, na quinta-feira (19). A postagem já ultrapassa 4,4 milhões de visualizações e mais de 1,6 mil comentários (veja vídeo acima).\nOlha aqui, gente, para vocês verem. Mandando Pix falso, mas beleza. Agora vou mandar a entrega para ele. Olha aqui o que a gente vai mandar para ele de entrega: só muxiba velha. O motouber está vindo buscar”, comenta no vídeo.\nAo POPULAR, o empresário contou que essa não foi a primeira vez que passou por uma situação semelhante. “Já tinha acontecido isso sim, várias vezes. A gente já passou por outros golpes assim”, recorda.