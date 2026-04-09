-NOVO_GOLPE_PIX_ACOUGUE (1.3395537)\nO dono de um açougue em Goiânia, que viralizou ao postar nas redes sociais o envio de pelancas no lugar de picanha após receber um comprovante falso de Pix, voltou a repercutir com nova publicação sobre tentativa de golpe. Segundo o empresário Richard William, um suposto cliente tentou cometer uma fraude e acabou sendo surpreendido durante a entrega. O episódio também foi registrado em vídeo e novamente viralizou nas redes sociais (veja vídeo acima).\nRichard William relatou que o caso mais recente ocorreu na segunda-feira (6), em seu estabelecimento, no bairro Jardim América. Dessa vez, ele informou que o pedido feito pelo suposto golpista somava quase R$ 610 e incluía pacotes de picanha e pão de alho, novamente com o envio de um comprovante de Pix que não correspondia a uma transferência real.