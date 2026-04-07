-NOVO_GOLPE_PIX_ACOUGUE (1.3395537)\nO dono de um açougue em Goiânia, que viralizou nas redes sociais após enviar restos de carne (muxibas) para um cliente que enviou um comprovante falso de Pix, denunciou nova tentativa de golpe nas redes sociais. Dessa vez, ele seguiu o motociclista por aplicativo acionado pelo suposto golpista e correu atrás do suspeito, que conseguiu fugir numa região de mata (veja o vídeo acima).\nO caso aconteceu na segunda-feira (6), no bairro Jardim América. O empresário Richard William mostrou o falso comprovante no valor de R$ 609,95 para o pedido de pacotes de picanha e de pão de alho. Novamente, o dono do açougue enviou restos de carne, mas, dessa vez, disse ao entregador que veio pegar o pedido que iria junto para entregar um kit de presente para o cliente.\nAo chegar no local, que segundo Richard, fica no Setor Gentil Meireles, na região norte da capital, ele saiu do carro e foi atrás do cliente, o chamando de golpista e ladrão. Apesar da tentativa, ele não conseguiu alcançar o homem.