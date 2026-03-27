Após desconfiar de arquivo enviado por suposto cliente, dono de açougue confirmou falta de depósito no aplicativo do banco e decidiu enviar restos de carne no lugar do pedido de R$ 340 (Reprodução/Instagram de Frigorifico GR)\nO dono de açougue que enviou pelancas em vez de picanha após receber um comprovante falso de Pix, descobriu o golpe por conta de um erro de português. Segundo a TV Anhanguera, o empresário percebeu que o comprovante recebido era um arquivo em PDF e não o arquivo gerado pelo aplicativo do banco, além do erro de ortografia.\nQuando eu peguei o comprovante já deu para ver que era falso, porque no comprovante ele editou em PDF e lá ele escreveu o nome 'frigorífio'", explicou.\nNos comentários do vídeo, muitos seguidores perguntaram como descobrir se um comprovante de Pix é falso. “Como ver se o PIX é falso?”, questionou uma internauta. “Único jeito é conferindo na conta”, respondeu o perfil do estabelecimento.