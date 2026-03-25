-Dono de açougue envia restos de carne a cliente que fez falso pix (1.3389995)\nO dono de um açougue em Goiânia, que viralizou nas redes sociais após enviar restos de carne (muxibas) para um cliente que enviou um comprovante falso de Pix, dá dicas de como não cair nesse golpe. Ao POPULAR, o empresário Richard William, que já foi alvo por diversas vezes de golpistas, disse que a principal maneira de se proteger é conferir na conta bancária se o valor foi depositado.\nSegundo Richard, outra estratégia dos criminosos é fazer o falso depósito e acionar um motociclista por aplicativo para buscar o produto: “Eles pedem pro moto [app], por isso que acontece o golpe”, disse ao repórter Nielton Santos.\nO caso foi registrado no Jardim América e compartilhado na rede social da empresa, na quinta-feira (19). Nas imagens, é possível ver quando o comerciante empacota as pelancas, sebo e nervos no lugar da picanha, que o cliente pediu. A postagem já ultrapassa 4,4 milhões de visualizações e mais de 1,6 mil comentários (veja vídeo acima).