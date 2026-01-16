-Queda de avião (1.3362296)\nAilton de Oliveira, dono de um Boeing 737-200 de 35 toneladas que está estacionado em sua fazenda, já sofreu um acidente de ultraleve junto com o filho. O caso foi em 2002 e nenhum deles teve ferimentos graves.\nEm vídeo publicado nas redes sociais de Benjamin Neto, Ailton explica que logo após a decolagem a aeronave teve um pane no motor, fazendo com que um pouso de emergência fosse necessário. Durante o pouso, o avião pilonou, ou seja, bateu com o bico no chão e virou de cabeça para baixo logo em seguida.\nBenjamin Neto tinha apenas seis anos de idade quando o acidente aconteceu. Ao POPULAR, o médico contou que ele e o pai estavam fazendo o voo por lazer e ele não entendeu que o avião iria cair.\nEu lembro que meu pai não me avisou que íamos cair, eu achei que ele ia dar um rasante e fechei os olhos. Quando eu abri o olho eu estava no meio do mato. Me perguntei ‘o que aconteceu?’ Aí eu vi o celular dele, lembro direitinho. Um motorola V3 na época. Aí eu pensei ‘uai cadê meu pai?’ Aí eu vi ele saindo do avião e sangrando, comecei a chorar, eu estava bem mas me preocupei com ele , fiquei assustado”, conta.