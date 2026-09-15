-DONO_CAFE_E_NOIVA (1.3456122)\nHoras antes de morrer em um acidente na GO-020, o empresário Heriky Luan Mendes Pereira Bessa, de 21 anos, gravou um vídeo ao lado da noiva convidando os clientes a visitarem sua cafeteria, em Goiatuba. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (14), entre Cristianópolis e Santa Cruz de Goiás, na região Sudoeste do estado (confira o vídeo acima).\nNa gravação publicada, Heriky aparece ao lado da noiva, elogia a companheira e explica ao público que estaria ausente do estabelecimento durante a manhã, informando que a equipe estaria a postos para atendimento.\nHoje o vídeo de bom dia antecipado. Eu, minha princesa aqui, ó o tanto que ela é linda! [...] Você é o nosso convidado de honra e a gente está te esperando. Hoje, provavelmente, na parte da manhã, eu não vou estar no café, mas tem muita gente lá para atender vocês. [...] Tenho certeza que vocês vão amar, hein? Fiquem com Deus e aproveitem bastante a segunda", disse.