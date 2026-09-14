Heriky Luan Mendes Pereira Bessa, de 21 anos, morre em acidente (Reprodução / Redes sociais)\nO empresário Heriky Luan Mendes Pereira Bessa, de 21 anos, morreu em um acidente ocorrido nesta segunda-feira (14), na GO-020, entre Cristianópolis e Santa Cruz de Goiás, na região Sudeste de Goiás. Ele era dono de uma cafeteria em Goiatuba e retornava da cidade da noiva quando ocorreu a colisão, segundo a família.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no final da manhã, no km 105 da rodovia, próximo ao trevo do distrito de Rio do Peixe, em Santo Antônio da Esperança, município de Santa Cruz de Goiás.\nHeriky estava em um Chevrolet Classic que bateu de frente com uma Toyota Hilux. A colisão deixou três pessoas presas às ferragens, sendo duas ocupantes da caminhonete e uma do carro.\nAs equipes dos bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar, a estabilização e o desencarceramento das vítimas. As duas pessoas que estavam na Hilux foram retiradas do veículo e encaminhadas ao Hospital Municipal de Pires do Rio. Após a retirada das ferragens, o corpo foi entregue ao Instituto Médico-Legal (IML).