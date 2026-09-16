-DONO_CAFE_E_NOIVA (1.3456122)\nO empresário Heriky Luan Mendes Pereira Bessa, de 21 anos, morreu em um acidente nesta segunda-feira (14), na GO-020, entre Cristianópolis e Santa Cruz de Goiás, na região Sudeste de Goiás, enquanro ele voltava para Goiatuba após deixar a noiva na cidade onde ela mora, em Orizona. O casal havia passado o fim de semana entregando os convites do casamento, marcado para dezembro.\nSegundo apuração do repórter Rodrigo Melo, de O POPULAR, a prima do jovem, Lamonnyer Pirett, contou que Heriky e a noiva estavam entregando os convites da cerimônia no último fim de semana. Na segunda-feira, após levar a companheira para Orizona, ele seguia de volta para Goiatuba quando ocorreu a colisão.\nEle estava em Orizona e ao voltar para Goiatuba, aconteceu tudo. Ele estava entregando os convites de casamento nesse final de semana", contou.