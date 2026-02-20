O proprietário de uma empresa de vigilância foi preso preventivamente, em Pires do Rio, no sudeste goiano, suspeito de armazenar no celular imagens íntimas de uma cliente e da filha dela, que é menor de idade. O caso é investigado pela polícia e, até o momento, não há confirmação de outras possíveis vítimas.\nDe acordo com o delegado responsável pela investigação, Elton Fonseca, ao repórter Vinicíus Silva, do g1 Goiás, a denúncia chegou às autoridades no início de fevereiro, após a própria vítima procurar a delegacia. Esta, por sua vez, era cliente desse indivíduo.\nEla informou que foi procurada pela ex-esposa dele, que relatou os fatos. A ex-esposa foi intimada, confirmou que encontrou o material ao mexer no celular dele e, depois do divórcio, apresentou a situação à cliente, que pediu a instauração do inquérito policial”, explicou o delegado.