O produtor rural Wander Carlos de Souza, proprietário da fazenda Canadá, na região sudoeste de Goiás, mantém uma tradição de 25 anos: a distribuição gratuita de milho para a comunidade. A fazenda, localizada às margens da BR-060, próxima a Acreúna, tornou-se um ponto de referência para os moradores locais.
Nos últimos dois anos, devido à crescente procura, a ação foi expandida para incluir também os motoristas e viajantes que passam pela rodovia. Originalmente, a distribuição era realizada em uma propriedade menor próxima a Arantina, Minas Gerais (MG) e, com as novas proporções, passou a ser feita na fazenda Canadá.
Fazenda distribui milho de graça para a comunidade, em Acreúna
Ao POPULAR, Marta Souza, prima de Wander, contou que o local já é bastante conhecido pelos moradores de Acreúna. Segundo Marta, as doações do primo foram suficientes para que a população organizasse a primeira festa do milho na cidade.