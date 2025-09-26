-ceo_frigorifico_petist (1.3317519)\nLeandro Batista Nóbrega, dono do Frigorífico Goiás, cujo estabelecimento exibiu um cartaz com a frase: "Petista aqui não e bem vindo (sic)" na vitrine, em Goiânia, disse que não há proibição de entrada. O vídeo, postado nas redes sociais, foi direcionado ao deputado Mauro Rubem (PT), que acionou o Ministério Público de Goiás (MPGO) e o Procon-GO contra a casa de carnes (veja acima).\nVocê é uma vergonha para o estado de Goiás, seu deputado. Eu quero encontrar com você nos tribunais, seu marginal. Deixa quem trabalha em paz, rapaz. Quem sustenta esse estado aqui é nós que trabalha. [...] E petista aqui não é proibido de entrar no frigorífico Goiás, não. Não é bem-vindo entrar aqui, isso não significa que é proibido entrar aqui", declarou Nóbrega.\nEm nota, Rubem afirmou que exerceu o papel "que lhe cabe enquanto parlamentar: fiscalizar e encaminhar às autoridades competentes situações que podem configurar abusos ou ilegalidades" (veja a nota completa no final da matéria).