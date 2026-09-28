Mandados de busca e apreensão foram cumpridos após polícia identificar seis vítimas durante as investigações (Divulgação/Polícia Civil)\nA Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta segunda-feira (28), o dono de uma imobiliária suspeito de golpes contra clientes em Goiânia e no interior de Goiás. Segundo a investigação, os prejuízos superam R$ 1,1 milhão com, pelo menos, seis vítimas.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem. O suspeito atua como corretor de imóveis.\nAs investigações tiveram início há cerca de três meses, quando uma vítima procurou a delegacia informando que o administrador da locação de seu imóvel passou a se apossar dos aluguéis, cobrar garantias inexistentes dos inquilinos e exigir adiantamento de recebíveis por parte deles. De acordo com a polícia, os valores eram apropriados pelo suspeito.