(Arquivo pessoal | Reprodução / Instagram Gabriel Lopes)\nO empresário André Reis, dono da lanchonete onde um homem foi assassinado e outras cinco pessoas ficaram feridas, se pronunciou sobre o ataque. Nas redes sociais, o comerciante afirmou que se tratou de um fato isolado e se solidarizou com as vítimas. "A XBurguer sempre foi e continuará sendo um lugar de família, de alegria e de segurança em Goianésia", explicou André.\nEm outra publicação, a XBurguer divulgou uma nota por escrito. Nela, a diretoria da lanchonete manifestou pesar, agradeceu pelo apoio recebido e revelou ainda estar orando pelas famílias atingindas.\nReafirmamos nosso compromisso com Goianésia em manter um ambiente dedicado às famílias. O proprietário, André, estará presente pessoalmente nesta noite para acolher nossos clientes e amigos com o respeito e a serenidade que o momento pede", diz parte da nota.