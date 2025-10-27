-CAPOTA_HILUX_IPORA (1.3329201)\nO dono da GC Olho D’Água Leilões, Gilberto Pedra, e a esposa dele, a pisteira Eliene Alves, sofreram um acidente com capotamento, na GO-060, entre Arenópolis e Iporá, no oeste goiano. Ao POPULAR, Eliane contou que eles foram surpreendidos por uma picape que entrou repentinamente na pista. Apesar dos dois veículos ficarem destruídos após a colisão, todos ocupantes saíram ilesos, segundo ela: “Livramento de Deus” (veja o vídeo acima).\nO acidente aconteceu por volta das 19h30 do último sábado (25) enquanto ela, o marido e uma amiga retornavam de um leilão no município de Piranhas. À reportagem, a pisteira de leilão relatou que a picape, modelo Fiat Strada, saiu de uma estrada de terra batida e entrou na rodovia no sentido contrário. O marido dela, que conduzia a Toyota Hilux tentou desviar do outro veículo, mas eles acabaram colidindo frontalmente, ocasião em que a caminhonete capotou, conforme o relato.