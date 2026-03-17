Pasta que responde pela área social da Prefeitura ficou no local entre outubro de 2023 e maio de 2025 (Guilherme Alves/O Popular)\nO dono de um prédio de oito andares localizado no Setor Oeste cobra R$ 5,05 milhões da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) após o órgão ter se mudado para outro endereço e deixado o imóvel abandonado sem pagar os aluguéis nem rescindir o contrato. O edifício Small Tower fica na esquina da Rua 9 com a Rua 8, próximo à Praça Tamandaré, e a secretaria havia assinado um acordo de aluguel por sete anos, por R$ 70 mil mensais, em outubro de 2023, na gestão do então prefeito Rogério Cruz (SD).\nA Semasdh se mudou para um imóvel na Rua 4, no Centro de Goiânia, em maio de 2025, cinco meses depois de o atual prefeito, Sandro Mabel (UB), assumir o cargo. A justificativa na época era de que a transferência fazia parte de uma política de contenção de despesas e eficiência administrativa. O prédio para onde a pasta foi abrigava a antiga Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), que foi absorvida pela Semasdh na atual gestão. O aluguel desse imóvel na região central era de R$ 42 mil.