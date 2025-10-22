-DONO PROSTIBULO (1.3294281)\nO dono de um prostíbulo assassinado a tiros no setor Aeroviário, em Goiânia, foi morto por passar informações sobre o tráfico de drogas à Polícia Civil, segundo o delegado Vinícius Teles. Sete pessoas foram presas durante uma operação nesta quarta-feira (22) e três estão foragidas. Outras três pessoas já haviam sido presas em julho deste ano por envolvimento no crime. Além das prisões, a Operação Cerrado cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Goiânia, Trindade, Guapó e Araguaína, no Tocantins.\nEra de conhecimento geral que ele hostilizava as pessoas que estavam traficando [no prostíbulo] e falava com a polícia [...] Isso gerava várias prisões e atrapalhava o fluxo do tráfico de drogas naquele território [...] essa notícia acabou chegando a esses traficantes. A orientação da polícia é que a denúncia seja feita pelo 197 porque garantimos o sigilo absoluto para que a pessoa não se exponha”, explicou o delegado.