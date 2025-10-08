Jeanny Leonel Ribeiro, de 30 anos, foi morta na madrugada desta terça-feira (7), com golpes de barra de ferro na cabeça (Divulgação/Prefeitura de Bonfinópolis)\nUm homem de 49 anos foi preso suspeito de matar a companheira com golpes de barra de ferro, segundo a Polícia Militar. O crime aconteceu na zona rural da cidade de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.\nApós o crime, o suspeito que foi identificado como Kleber Nascimento de Melo fugiu para Goiânia e foi preso no Jardim Guanabara por policiais do Batalhão Rural. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do homem, até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com a PM, Kleber Nascimento matou Jeanny Leonel Ribeiro, de 30 anos, na madrugada desta terça-feira (7), com diversos golpes de barra de ferro na cabeça, atacando-a pelas costas e sem chance de defesa. O suspeito foi preso, conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, em Goiânia, e autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.