Jeanny Leonel Ribeiro, morta na terça-feira (7), à esquerda. Polianna da Silva Laureano, assassinada em fevereito de 2020. Ambas são supostas vítimas do comerciante (Reprodução / TV Anhanguera e Instagram Polianna Laureano)\nO dono de uma sorveteria identificado como Kleber Nascimento de Melo, de 49 anos, preso suspeito de matar a companheira, em Formosa, é acusado por outro feminicídio e aguarda júri popular marcado para o próximo mês, conforme os dados do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). Kleber está preso desde terça-feira (7) por matar Jeanny Leonel Ribeiro, de 30 anos, com golpes de barra de ferro.\nA Defensoria Pública de Goiás informou que "representou o suspeito durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas sem condições de pagar por um advogado particular". A instituição, no entanto, não comenta sobre o caso.