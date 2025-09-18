Em nova fase, 250 donos de carros elétricos e híbridos estão sendo autuados (Divulgação/Polícia Civil)\nOs donos de carros híbridos e elétricos de Goiás registrados em outros estados podem responder por falsidade ideológica e sonegação, informou a Polícia Civil de Goiás (PC-GO). O Estado, por meio da Secretaria de Economia, deu andamento a operação Quíron iniciada em 2024, quando 127 investigados foram autuados e ouvidos na delegacia. Agora, 250 suspeitos de cometer a fraude na declaração de endereço do veículo são alvos e podem ser processados.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nO governo estadual informou que foram notificados pela Receita Estadual aproximadamente 700 donos de carros híbridos ou elétricos em Goiás com situações irregulares na documentação. Além dos 250 que estão sendo autuados, os dados de 400 veículos estão sendo analisados. Com as autuações, a estimativa do Estado é recuperar R$ 15 milhões para os cofres públicos.