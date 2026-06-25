Quatro pessoas foram condenadas pela morte de uma paciente de 35 anos em uma clínica clandestina de Caldas Novas, no sul de Goiás. O julgamento durou mais de 20 horas e terminou na terça-feira (23), com a condenação dos donos da unidade e de ex-funcionárias pelo Tribunal do Júri. A vítima, Francineis dos Reis, tinha esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar. Ela estava internada no Centro de Tratamento Reviver quando morreu, em 2017.\nVeja imagens da clínica clandestina na matéria do TV Anhanguera: Condenados por dar remédios em excesso\nOs condenados são Camilla Cristina Pereira, Afonsina Maria de Souza Cunha, Fabyane de Souza Guimarães Cunha e João Batista Silva. Camilla recebeu a maior pena: 23 anos, 7 meses e 6 dias de prisão. Afonsina foi condenada a 17 anos, 8 meses e 24 dias. Fabyane recebeu pena de 17 anos, 7 meses e 6 dias, enquanto João Batista foi condenado a 18 anos e 4 meses de prisão.