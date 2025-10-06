-Especialista (1.3320813)\nImagina acordar todos os dias com dor e não conseguir trabalhar ou realizar as tarefas do dia a dia? Para evitar esse quadro, é importante investigar a causa da dor para chegar a um tratamento correto. Ao POPULAR, o médico especialista em tratamento da dor, Felipe Audi, explica quais os tratamentos para melhorar a qualidade de vida de quem sofre com dores de cabeça, na coluna e no tratamento contra o câncer.\nQuando a gente fala em buscar uma causa para a dor, a gente está sempre pensando em três situações: uma sobrecarga ou uma lesão de alguma estrutura de dor, como músculo, ligamento ou articulação; o machucado de algum nervo, que transmite a dor, seja do nervo periférico ou do sistema nervoso central; e a maior transmissão de impulso de dor por esse sistema nervoso, que é o quadro que a gente chama de sensibilização”, informou o especialista.