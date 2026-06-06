A doutora e ex-professora de psicologia da Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Denise Teles Freire Campos, morreu aos 61 anos, na madrugada desta sexta-feira (5). A causa da morte não foi divulgada. Ela era casada com o professor doutor, também da PUC Goiás, Pedro Humberto Faria Campos, que morreu de mal súbito há cerca de dois anos.\nO velório está sendo realizado neste sábado (6), na Capela Imperial do Cemitério Jardim das Palmeiras, e o sepultamento está previsto para 17h, no mesmo local.\nNas redes sociais, o Conselho Regional de Psicologia de Goiás (CRP-09) lamentou a morte da professora e disse que a trajetória dela foi brilhante e inesquecível, dedicada ao ensino, à pesquisa e à formação de tantos profissionais.\nDeixa-nos, como herança viva, um legado inestimável de conhecimento, sensibilidade e compromisso com o desenvolvimento humano e profissional", escreveu a instituição.