A cada período chuvoso, o drama que se repete há décadas causa transtornos a moradores da Vila Roriz, na região norte de Goiânia, com ruas transformadas em rios e água fétida brotando dentro de algumas casas. Soluções para o histórico de alagamentos no bairro, situado na planície de inundação do Rio Meia Ponte e Ribeirão Anicuns, já foram desenhadas por especialistas da Universidade Federal de Goiás (UFG) dentro do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia (PDDU-GYN). No entanto, a proposta ainda aguarda aval e implantação da Prefeitura e segue como promessa distante para quem sente o impacto nos dias de tempestade, como a que ocorreu na última quarta-feira (7).\nConsiderada área de risco pela Defesa Civil por risco de inundação e alagamento, a Vila Roriz conta com um extenso histórico de desastres decorrentes de fortes chuvas desde a sua fundação, na década de 1980. Mesmo com soluções paliativas, o problema persiste. Em 2021, a Prefeitura chegou a fazer uma obra de elevação e compactação de um dique para conter enchentes, mas ainda hoje as ruas seguem ficando alagadas após altas precipitações.