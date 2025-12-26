-AVE_DRONE (1.3354295)\nAo capturar imagens aéreas da Cachoeira Salto do Paraguassú, no município de Baliza, região central de Goiás, o guia Wesley Marques, de 51 anos, flagrou uma cena inusitada: um gavião-carijó investindo contra o drone. No registro despretensioso, o gavião-carijó passa bem próximo ao equipamento. Ao POPULAR, Wesley contou que o flagrante incomum não foi proposital e que tentou recuar o drone para não estressar a ave.\nNão foi o intuito, ah, eu vou filmar para passar um gavião aqui, foi coisa da natureza mesmo. Ele toda hora passava rasante perto do drone. Não chegou a tocar no equipamento, nem a machucar o animal. Logo após, eu comecei a voltar, para também não estressar a ave, né? Porque a gente tem que preservar a natureza.”.\nMossâmedes e Turvelândia entram para o Mapa do Turismo Goiano