Meteoros das chuvas Perseidas e Delta Aquáridas do Sul cruzam o céu em imagem de arquivo registrada pela NASA em 2023 (NASA/Preston Dyches)\nO céu de Goiás deve reservar um espetáculo para quem gosta de astronomia no fim de julho. A principal atração será a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul, que deve atingir o pico entre a noite de 29 e a madrugada de 30 de julho. No mesmo período, a Terra também começará a entrar no rastro das Perseidas, uma das chuvas de meteoros mais conhecidas do ano, que poderá ser observada no mesmo período, que embora o pico dessa chuva esteja previsto para os dias 11, 12 ou 13 de agosto, alguns meteoros já poderão ser observados no fim deste mês, conforme explicou o astrônomo Ary Martins.\nEm entrevista ao POPULAR, Ary contou que, apesar de diversas chuvas de meteoros ocorrerem ao longo do ano, a Delta Aquáridas do Sul está entre as mais expressivas.