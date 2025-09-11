Moradores de Goiânia buscam formas de amenizar os efeitos do calor intenso e da baixa umidade. (Wildes Barbosa/O Popular)\nDuas cidades goianas marcaram nesta quinta-feira (11) as temperaturas mais altas do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São Miguel do Araguaia, no norte do estado, atingiu 42,5°C, enquanto Goiás, na região noroeste, chegou a 42,4°C.\nO município de Porangatu também registrou calor intenso, com máxima de 41°C. Já em Goiânia, os termômetros marcaram 39,1°C, o dia mais quente do ano na capital.\nEm entrevista ao POPULAR, a meteorologista Elizabete Alves explicou que o cenário é consequência de uma massa de ar seco que predomina sobre grande parte do Brasil.\nEstamos sob a influência de uma massa de ar seco predominando sobre a região central do Brasil. Esse bloqueio impede as frentes frias de subir e trazer mais umidade para a nossa região”, afirmou.