Duas mulheres foram indiciadas pela polícia suspeitas de tentar pegar crianças nos parques de Goiânia na última semana. Segundo o delegado Rilmo Braga, elas informavam que tiveram os óvulos retirados e que as crianças eram filhas delas. Diante do ocorrido, na manhã deste sábado (25), a polícia adotou medidas cautelares, colocando tornozeleiras eletrônicas, proibindo as suspeitas de se aproximarem de crianças e dos parques da capital, além de adotar um procedimento de sanidade mental, que será realizado na próxima semana.\n(Correção: O POPULAR errou ao informar que as mulheres foram indiciadas por tentativa de sequestro. Elas foram indiciadas pelo crime de tentativa de subtração de incapaz. A informação foi corrigida na segunda-feira (27) às 14h50).\nComo os nomes das duas mulheres não foram divulgados, O POPULAR não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.