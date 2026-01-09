Uma denúncia de tráfico de entorpecentes levou à prisão de duas mulheres na porta da Basílica Matriz de Campinas, região central de Goiânia. A ação aconteceu na tarde da última terça-feira (6), durante uma celebração religiosa. Com elas, a Polícia Militar apreendeu 24 gramas de crack, que estavam sendo comercializados, dinheiro e celulares que, segundo a polícia, eram usados para a prática de delitos.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas das suspeitas.\nDe acordo com o 38° Batalhão da Polícia Militar de Goiás, as mulheres, de 25 e 30 anos, atuavam na praça da igreja e, após denúncia, foram detidas em flagrante. A PC informou que ambas possuem passagem por tráfico de drogas, associação criminosa e receptação.\nMulheres foram autuadas por tráfico de entorpecentes (Divulgação/CPC PM-GO)