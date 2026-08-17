-onca_rio_cozinheiro.mp4 (1.3445701)\nO cozinheiro goiano Alessandro Dutra do Nascimento registrou o momento em que duas onças caminhavam às margens do Rio Araguaia, próximo ao distrito de Luiz Alves, na divisa com Mato Grosso (MT). No vídeo, que rapidamente repercutiu nas redes sociais, os felinos aparecem na transição entre a praia de areia e a mata, observando o entorno antes de retornaram para a mata.\nMesmo com a proximidade da embarcação, os animais mantiveram a calma. Encantados, os ocupantes do barco registraram a cena a uma distância segura, enquanto reagem surpresos na gravação com frases como "Olha aí, gente!" e "Meu Deus do céu!".\nNas redes sociais, o vídeo provocou diversas reações entre os internautas. Enquanto muitos se entusiasmaram e elogiaram a beleza dos felinos, outros alertaram para os cuidados necessários ao presenciar a cena. "Que coisa mais linda. Viva o nosso Brasil, ainda cheio de natureza!", destacou um dos comentários.