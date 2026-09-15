Na última semana a Polícia Civil de Goiás (PC-GO) encontrou dois corpos escondidos dentro de malas. O primeiro caso, registrado na noite da última sexta-feira (12), aconteceu no Residencial Florença, em Goianira. A vítima, que até o fechamento desta edição não havia sido identificada, estava em estado avançado de decomposição.\nO corpo foi descoberto por um vizinho do lote abandonado, que havia percebido um mau cheiro vindo do terreno há três dias e decidiu verificar de onde estava vindo o cheiro. A mala verde, onde o corpo estava escondido, estava debaixo de um colchão velho abandonado. A área foi isolada pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO) e pela Polícia Civil. A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia realizaram a perícia e o corpo foi encaminhado para perícia.