-CAMINHAO_TOMBA_DOIS_MORTOS (1.3367771)\nDuas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, nesta quinta-feira (29), após o caminhão em que elas estavam tombar em uma estrada vicinal, em Caldazinha, na Região Metropolitana de Goiânia. Uma testemunha disse ao POPULAR que ficou em choque ao ver o acidente: “Nunca tinha visto isso antes”. Imagens mostram que o veículo, que fazia o transporte de soja, chegou a bater em uma árvore, que foi arrancada (veja o vídeo acima).\nO tombamento aconteceu por volta das 10h40, próximo a GO-403, que liga Bela Vista de Goiás a Caldazinha, na região da Chácara Mil Milha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as viaturas chegaram ao local, encontraram dois ocupantes mortos no local.\nBombeiros atenderam a ocorrência e prestaram socorro aos dois feridos (Divulgação / Corpo de Bombeiros)