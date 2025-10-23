Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (21), em Rio Verde; laudo da Polícia Técnico-Científica deve apontar as causas da colisão. (Divulgação/PRF)\nDois homens, de 24 e 30 anos, morreram após uma carreta invadir a pista e bater de frente no caminhão em que estavam. O acidente aconteceu na tarde da última terça-feira (21), na BR-452, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando a carreta, carregada com soja e que seguia no sentido Rio Verde para Itumbiara, invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão caçamba, no qual estavam as vítimas.\nMarido, esposa e filho são os mortos de acidente entre ambulância e carro na BR-153, dizem bombeiros\nTrês pescadores morrem afogados em rios de Goiás\nPassageiro morre prensado por ônibus que havia parado para conserto, em Flores de Goiás