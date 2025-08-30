Duas pessoas morreram neste sábado (30) após um carro bater contra um carreta, e pegar fogo na GO-010, na zona rural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Devido ao impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nO acidente aconteceu durante a manhã na altura do km 138. Pelas imagens, é possível ver que, após a batida com o carreta que transportava tomate, o carro caiu até a ribanceira da rodovia. Já a carreta tombou, espalhando próximo a via.\nAs duas pessoas, que não foram identificadas e que estavam no interior do veículo, morreram carbonizadas, segundo os socorristas. Para controlar o incêndio, foi necessária a ajuda de um caminhão-pipa de um fazendeiro que passava pelo local, de acordo com os bombeiros.\nPersonal é atropelada de propósito ao protestar contra motoristas na contramão; vídeo