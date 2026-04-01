Dois carros bateram de frente na BR-364, em Jataí. (Reprodução / Instagram Bombeiros de Jataí)\nDuas pessoas morreram e um adolescente, de 17 anos, ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois carros, nesta quarta-feira (1º), na BR-364, em Jataí, do sudoeste goiano. O motorista do outro carro, um Jeep Commander, não teve ferimentos. As vítimas foram identificadas como\nA colisão ocorreu por volta das 8h07, no trecho do KM 213, zona rural da cidade, sentido Mineiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente e três pessoas, que ocupavam o veículo modelo GM Prisma, ficaram presas às ferragens. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os veículos trafegavam em sentidos opostos.\nO motorista Elis Carlos Alves Carneiro, de 46 anos, e a passageira dianteira identificada como Patrícia Pereira Matos, de 34, morreram no local. Já o adolescente, que estava no banco de trás do veículo e atrás do condutor, foi resgatado consciente, porém, com diversas fraturas pelo corpo e possivelmente traumatismo cranioencefálico, conforme os militares.