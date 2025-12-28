-ACIDENTE_ABADIANIA_MOTO_CARRO (1.3354939)\nDuas pessoas morreram, neste domingo (28), em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma moto, em Abadiânia, na BR-414, no Entorno do Distrito Federal (DF). Uma idosa, de 85 anos, que estava presa dentro do carro, foi retirada e encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), de acordo com o Corpo de Bombeiros (veja o vídeo).\nO acidente aconteceu por volta das 10h40, no KM 428, divisa entre Abadiânia e Anápolis, de acordo com a Ecovias Araguaia, concessionária responsável pelo trecho.\nPelas imagens, é possível ver os bombeiros realizando o desencarceramento do teto do carro para liberar o motorista e a passageira presos nas ferragens. O condutor morreu ainda no local. O motociclista também foi encontrado sem vida na lateral da pista, segundo os socorristas.