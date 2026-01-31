Caminhão nove eixos saiu da pisca, bateu em árvores e pegou fogo (Divulgação / PRF)\nDois homens morreram em um acidente na madrugada deste sábado (31), no km 110 da BR-153, em Santa Tereza de Goiás, região norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista, bateu nas árvores e pegou fogo. Devido à violência do acidente, os homens ficaram presos às ferragens e morreram carbonizados.\nSegundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Adailton Passos Novais, de 39 anos e João Carlos Camargo Barbosa, 20.\nSegundo apuração do g1 Goiás, o acidente aconteceu por volta das 3h40 da madrugada. De acordo com a PRF, o caminhão de nove eixos trafegava na pista e, por algum motivo ainda investigado pela polícia, saiu da via e bateu em várias árvores que estavam às margens da rodovia, na sequência, pegou fogo. Com o impacto, a cabine ficou parcialmente esmagada.