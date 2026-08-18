-POP_AcidenteGO139_180826 (1.3445935)\nUm acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão na rodovia GO-139, em Caldas Novas, no Sul do estado, deixou duas pessoas mortas (assista ao vídeo acima). O acidente aconteceu nesta segunda-feira (17) próximo ao trevo da subestação de energia da Equatorial, na saída para Marzagão.\nNo carro, um veículo modelo Corsa, estavam um homem e uma mulher. Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para atender a ocorrência.\nCasal é atropelado por adolescente bêbado e fica em estado grave, diz polícia\nAmbulância é atingida por furgão em cruzamento e atropela ciclista, que sai andando; vídeo\nAcidente entre caminhão e três carros deixa cinco feridos na BR-153, em Uruaçu\nDe acordo com os bombeiros, ao chegar ao local do acidente, a mulher estava em processo de reanimação cardiopulmonar e o homem ainda dentro do veículo. Os militares, fizeram a remoção dele pela porta do passageiro que já estava aberta. Os dois ocupantes do carro estavam politraumatizados e foi constatado o óbito de ambos no local pelo médico do Samu.